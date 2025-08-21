В Киеве и области звучит воздушная тревога, работает ППО: что известно

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и области в четверг, 21 августа, по состоянию на 13:04 раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе беспилотников.

«Киев и Обуховский район — угроза ударного БпЛА. Фастовский район», — говорится в сообщении.

В столице сейчас работает ПВО, отмечают очевидцы в соцсетях.

«Внимание! Ударный БПЛА имеет вектор движения вокруг столицы! Находитесь в безопасных местах!», — подчеркнули в ПС.

В Киеве это уже вторая воздушная тревога за сутки.