В Киеве и области звучит воздушная тревога, работает ППО: что известно
Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и области в четверг, 21 августа, по состоянию на 13:04 раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе беспилотников.
«Киев и Обуховский район — угроза ударного БпЛА. Фастовский район», — говорится в сообщении.
В столице сейчас работает ПВО, отмечают очевидцы в соцсетях.
«Внимание! Ударный БПЛА имеет вектор движения вокруг столицы! Находитесь в безопасных местах!», — подчеркнули в ПС.
В Киеве это уже вторая воздушная тревога за сутки.