ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1296
Время на прочтение
2 мин

В Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой: когда всё восстановят (обновлено)

Часть Киева и области осталась без света из-за удара РФ. Также известно о снижении давления воды.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отключение света в Киеве — что известно

В Минэнерго заверили, что энергетики делают все возможное для быстрого возвращения света, а ремонтные бригады начнут возобновлять электроснабжение, как только это станет безопасно.

Также в министерстве призвали граждан соблюдать информационную тишину и не помогать врагу разглашением деталей.

«Оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах, взвешена и без лишней детализации. Просим использовать только проверенные источники и не распространять материалы, которые могут помочь врагу», — подчеркнули в ведомстве.

В Укрэнерго тоже подтвердили масштабное обесточивание потребителей в отдельных районах Киева и области в результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры.

Специалисты оценят повреждение и начнут ремонт сразу после отбоя воздушной тревоги, которая сейчас продолжается в Киевской области.

«Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста, потребляйте ее максимально бережно и ограничьте использование мощных электроприборов. Уменьшение нагрузки на остающееся в работе оборудование позволит избежать дополнительных вынужденных отключений и быстрее вернуть стабильное питание всех потребителей», — отметили в компании.

Перебои с водой в Киеве — что известно

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, из-за повреждения энергообъектов в Киевской области на правом берегу столицы снизилось давление воды.

«В частности — в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах», — отметил Кличко.

Сейчас специалисты переключают питание на водопроводных станциях, чтобы стабилизировать подачу.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в части регионов Украины в пятницу, 16 октября, вынужденно вводятся графики отключения света.

Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром отключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie