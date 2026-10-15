В Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой: когда всё восстановят (обновлено)

Отключение света / © Associated Press

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Из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Отключение света в Киеве — что известно

В Минэнерго заверили, что энергетики делают все возможное для быстрого возвращения света, а ремонтные бригады начнут возобновлять электроснабжение, как только это станет безопасно.

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Также в министерстве призвали граждан соблюдать информационную тишину и не помогать врагу разглашением деталей.

«Оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах, взвешена и без лишней детализации. Просим использовать только проверенные источники и не распространять материалы, которые могут помочь врагу», — подчеркнули в ведомстве.

В Укрэнерго тоже подтвердили масштабное обесточивание потребителей в отдельных районах Киева и области в результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры.

Специалисты оценят повреждение и начнут ремонт сразу после отбоя воздушной тревоги, которая сейчас продолжается в Киевской области.

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«Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста, потребляйте ее максимально бережно и ограничьте использование мощных электроприборов. Уменьшение нагрузки на остающееся в работе оборудование позволит избежать дополнительных вынужденных отключений и быстрее вернуть стабильное питание всех потребителей», — отметили в компании.

Перебои с водой в Киеве — что известно

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, из-за повреждения энергообъектов в Киевской области на правом берегу столицы снизилось давление воды.

«В частности — в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах», — отметил Кличко.

Сейчас специалисты переключают питание на водопроводных станциях, чтобы стабилизировать подачу.

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Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в части регионов Украины в пятницу, 16 октября, вынужденно вводятся графики отключения света.

Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром отключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.

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