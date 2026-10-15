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В Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой: когда всё восстановят (обновлено)
Часть Киева и области осталась без света из-за удара РФ. Также известно о снижении давления воды.
Из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Отключение света в Киеве — что известно
В Минэнерго заверили, что энергетики делают все возможное для быстрого возвращения света, а ремонтные бригады начнут возобновлять электроснабжение, как только это станет безопасно.
Также в министерстве призвали граждан соблюдать информационную тишину и не помогать врагу разглашением деталей.
«Оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах, взвешена и без лишней детализации. Просим использовать только проверенные источники и не распространять материалы, которые могут помочь врагу», — подчеркнули в ведомстве.
В Укрэнерго тоже подтвердили масштабное обесточивание потребителей в отдельных районах Киева и области в результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры.
Специалисты оценят повреждение и начнут ремонт сразу после отбоя воздушной тревоги, которая сейчас продолжается в Киевской области.
«Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста, потребляйте ее максимально бережно и ограничьте использование мощных электроприборов. Уменьшение нагрузки на остающееся в работе оборудование позволит избежать дополнительных вынужденных отключений и быстрее вернуть стабильное питание всех потребителей», — отметили в компании.
Перебои с водой в Киеве — что известно
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, из-за повреждения энергообъектов в Киевской области на правом берегу столицы снизилось давление воды.
«В частности — в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах», — отметил Кличко.
Сейчас специалисты переключают питание на водопроводных станциях, чтобы стабилизировать подачу.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в части регионов Украины в пятницу, 16 октября, вынужденно вводятся графики отключения света.
Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром отключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.