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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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445
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В Киеве и области перебои со светом из-за непогоды — детали

ДТЭК переходит в усиленный режим в Киеве и области.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Непогода в Киеве. Фото t.me/kievreal1

Непогода в Киеве. Фото t.me/kievreal1

В Киеве и Киевской области энергетики переходят в усиленный режим работы из-за непогоды.

Об этом передает пресс-служба ДТЭК.

«Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии», — говорится в сообщении.

В компании просят абонентов пользоваться электричеством бережливо, чтобы не перегружать сеть.

Напомним, в Киеве и области объявили первый уровень опасности из-за грозы.

Напомним, что во Львове ливень и шквальный ветер повлекли за собой масштабные разрушения. Город частично парализован из-за падения деревьев и остановки транспорта.

Также сообщалось, что завтра, 30 июня, в Украину возвращаются отключения электроэнергии.

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Дата публикации
Количество просмотров
445
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