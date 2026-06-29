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В Киеве и области перебои со светом из-за непогоды — детали
ДТЭК переходит в усиленный режим в Киеве и области.
В Киеве и Киевской области энергетики переходят в усиленный режим работы из-за непогоды.
Об этом передает пресс-служба ДТЭК.
«Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии», — говорится в сообщении.
В компании просят абонентов пользоваться электричеством бережливо, чтобы не перегружать сеть.
Напомним, в Киеве и области объявили первый уровень опасности из-за грозы.
Напомним, что во Львове ливень и шквальный ветер повлекли за собой масштабные разрушения. Город частично парализован из-за падения деревьев и остановки транспорта.
Также сообщалось, что завтра, 30 июня, в Украину возвращаются отключения электроэнергии.