В Киеве и области ожидается опасная погода 17 сентября: подробности

Погода в Киеве 17 сентября / © ТСН

В Киеве и области 17 сентября ожидаются опасные метеорологические явления. Прогнозируются дожди и объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 17 сентября будет облачной с прояснениями, днем значительный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Температура воздуха в Киевской области днем составит +15+20 градусов, в столице ожидаются +15+17 градусов.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, по прогнозу от Наталки Диденко, погода в Украине 17 сентября разделится: в одной части будет прохладно и дождливо, а в другой — тепло и солнечно. В частности, резкое похолодание и дожди прогнозируются в Киеве.