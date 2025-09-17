- Дата публикации
В Киеве и области ожидается опасная погода 17 сентября: подробности
По прогнозам Укргидрометцентра, 17 сентября в Киеве и области ожидается ухудшение погоды.
В Киеве и области 17 сентября ожидаются опасные метеорологические явления. Прогнозируются дожди и объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 17 сентября будет облачной с прояснениями, днем значительный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Температура воздуха в Киевской области днем составит +15+20 градусов, в столице ожидаются +15+17 градусов.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — предупредили в Укргидрометцентре.
Напомним, по прогнозу от Наталки Диденко, погода в Украине 17 сентября разделится: в одной части будет прохладно и дождливо, а в другой — тепло и солнечно. В частности, резкое похолодание и дожди прогнозируются в Киеве.