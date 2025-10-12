- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и области объявлена воздушная тревога: какая причина
Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Утром 12 октября 2025 года, в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения БпЛА.
Об этом сообщили КГГА и Киевская военная администрация в Telegram.
«В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 12 октября, российские войска нанесли целенаправленный удар по объектам энергетики, вся Донецкая область осталась без электроснабжения
Новость дополняется