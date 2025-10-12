ТСН в социальных сетях

Киев
154
1 мин

В Киеве и области объявлена воздушная тревога: какая причина

Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Утром 12 октября 2025 года, в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения БпЛА.

Об этом сообщили КГГА и Киевская военная администрация в Telegram.

«В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 12 октября, российские войска нанесли целенаправленный удар по объектам энергетики, вся Донецкая область осталась без электроснабжения

Новость дополняется
