В Киеве и области объявлена воздушная тревога: какая причина

Утром 12 октября 2025 года, в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения БпЛА.

Об этом сообщили КГГА и Киевская военная администрация в Telegram.

«В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 12 октября, российские войска нанесли целенаправленный удар по объектам энергетики, вся Донецкая область осталась без электроснабжения