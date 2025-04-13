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- Киев
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В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что угрожает
Есть угроза применения баллистического вооружения.
За полчаса до полуночи в воскресенье, 13 апреля, в Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги.
В Воздушных силах предупредили , что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении КГГА.
В Киевской областной военной администрации ограничились лишь сообщением об объявленной воздушной тревоге.
Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы.