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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что угрожает

Есть угроза применения баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

За полчаса до полуночи в воскресенье, 13 апреля, в Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

В Воздушных силах предупредили , что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении КГГА.

В Киевской областной военной администрации ограничились лишь сообщением об объявленной воздушной тревоге.

Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы.

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