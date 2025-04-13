В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что угрожает

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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За полчаса до полуночи в воскресенье, 13 апреля, в Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

В Воздушных силах предупредили , что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении КГГА.

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В Киевской областной военной администрации ограничились лишь сообщением об объявленной воздушной тревоге.

Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы.