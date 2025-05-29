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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина

Укргидрометцентр предупредил жителей столичного региона об опасных метеорологических явлениях.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве гром

В Киеве гром

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый. Сейчас в Киеве слышен гром.

Украинский гидрометцентр в соцсетях предупредил жителей региона об опасных метеорологических явлениях.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киева и Киевской области. В ближайшее время с сохранением до конца суток 29 мая — гроза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

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