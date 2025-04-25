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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина
В Киевской области порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с.
Вечером пятницы, 25 апреля, в Киеве и Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
«В ближайшее время с продолжением до конца суток 25 апреля порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
В КГГА опубликовали советы специалистов во время сильного ветра:
плотно закрывать окна;
убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Жителей Киева призывают сообщать о падении деревьев и сломанных ветвях в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя» или, в случае угрозы для жизни, спасателям.
Напомним, ранее синоптики предупредили, что 25 апреля Украину накроет ненастье , которое охватит прежде западные, северные и центральные области, где ожидаются грозы и ливни.