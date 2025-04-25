В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина

Киев / © УНИАН

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Вечером пятницы, 25 апреля, в Киеве и Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

«В ближайшее время с продолжением до конца суток 25 апреля порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

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В КГГА опубликовали советы специалистов во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Жителей Киева призывают сообщать о падении деревьев и сломанных ветвях в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя» или, в случае угрозы для жизни, спасателям.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что 25 апреля Украину накроет ненастье , которое охватит прежде западные, северные и центральные области, где ожидаются грозы и ливни.