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- Киев
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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина
В ближайшее время и до конца дня 5 апреля в столичном регионе ожидается гроза.
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщил Укргидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в регионе.
«В ближайшее время и до конца дня 5 апреля гроза. I уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области резко изменится погода 6-10 апреля. В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий. Прогнозируется дождь, мокрый снег и даже ночные заморозки.