В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина

Гроза / © pixabay.com

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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«В ближайшее время и до конца дня 5 апреля гроза. I уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

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© Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Киеве и области резко изменится погода 6-10 апреля. В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий. Прогнозируется дождь, мокрый снег и даже ночные заморозки.