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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1116
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: в чем причина

В ближайшее время и до конца дня 5 апреля в столичном регионе ожидается гроза.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Гроза

Гроза / © pixabay.com

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«В ближайшее время и до конца дня 5 апреля гроза. I уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Киеве и области резко изменится погода 6-10 апреля. В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий. Прогнозируется дождь, мокрый снег и даже ночные заморозки.

Дата публикации
Количество просмотров
1116
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