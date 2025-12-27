ТСН в социальных сетях

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности на 28 декабря: какая причина

Жителей столичного региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Вьюга и гололедица на дорогах

Вьюга и гололедица на дорогах / © pixabay.com

В Киеве и области в воскресенье, 28 декабря, объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram и предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

В Киевской области облачно. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

28 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель; на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.

