- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 781
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности на 28 декабря: какая причина
Жителей столичного региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
В Киеве и области в воскресенье, 28 декабря, объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram и предупреждает об опасных метеорологических явлениях.
В Киевской области облачно. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве ночью и днем 0-2° мороза.
28 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель; на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.