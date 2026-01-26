В Киеве и области объявлен первый уровень опасности 27 января: какая причина

Гололедица на дорогах

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.

Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева.

«27 января гололед, на дорогах гололедица. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

Опасные метеорологические явления / © Укргидрометцентр

Прогноз на 27-31 января

В Киеве и области 27-31 января Укргидрометцентр прогнозирует меняющуюся в целом теплую для этой поры погоду. Такой ее будут формировать влажные воздушные массы по южным направлениям и область пониженного давления. Такая ситуация обусловит облачное небо и смешанную фазу осадков (мокрый снег и дождь) от небольших до умеренных по интенсивности.

График прогноза для Киева / © Укргидрометцентр

В течение 27-29 января меньше мороза и больше оттепели, достаточно плавный ход температуры от ночи до дня. Из опасных явлений — местами туман, гололед, на дорогах гололедица. 30-31 января небольшой и умеренный снег.

Температура 30 января в течение суток по области 1-6°, местами до 10° мороза, в столице 3-5° мороза; 31 января станет морознее: по области ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в столице ночью около 10° мороза, днем 6-8° мороза.

