В Киеве и области объявлен первый уровень опасности 27 января: какая причина
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.
Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева.
«27 января гололед, на дорогах гололедица. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.
Прогноз на 27-31 января
В Киеве и области 27-31 января Укргидрометцентр прогнозирует меняющуюся в целом теплую для этой поры погоду. Такой ее будут формировать влажные воздушные массы по южным направлениям и область пониженного давления. Такая ситуация обусловит облачное небо и смешанную фазу осадков (мокрый снег и дождь) от небольших до умеренных по интенсивности.
В течение 27-29 января меньше мороза и больше оттепели, достаточно плавный ход температуры от ночи до дня. Из опасных явлений — местами туман, гололед, на дорогах гололедица. 30-31 января небольшой и умеренный снег.
Температура 30 января в течение суток по области 1-6°, местами до 10° мороза, в столице 3-5° мороза; 31 января станет морознее: по области ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в столице ночью около 10° мороза, днем 6-8° мороза.
