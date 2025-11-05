В Киеве и области объявлен I уровень опасности - подробности

Туман / © Pixabay

В Киеве и на территории Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Telegram.

По прогнозу синоптиков, вечером 5 ноября, ночью и утром 6 ноября ожидается густой туман с видимостью от 200 до 500 метров — уровень опасности — I (желтый).

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта, особенно на загородных трассах и в утренние часы пик. Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и снизить скорость.

Спасатели также напоминают, что во время тумана следует включить ближний свет фар или противотуманные фонари, избегать резких маневров и не оставлять транспорт на обочинах без габаритных огней.

