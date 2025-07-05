В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень опасности: что произошло

Лесной пожар / © Associated Press

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На Киевщине объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которая продлится с 6 по 8 июля. А 7 и 8 июля опасно будет и в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской ОГА и Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать стремительному распространению огня в случае появления источников возгорания.

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«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на ближайшие дни также прогнозируют повышение температуры и отсутствие осадков. Ожидается, что с 8 июля погодные условия изменятся.

Стоит отметить, что в разных уголках мира фиксируют вспышки масштабных лесных пожаров на фоне экстремальной жары. В США штат Калифорния столкнулся с самым мощным пожаром этого года — Madre Fire, который за сутки охватил более 210 квадратных километров в округе Сан-Луис-Обиспо. По состоянию на 4 июля огонь не удалось локализовать даже на 1%.

В Греции, на острове Крит, огонь заставил эвакуировать по меньшей мере 5 тысяч человек, большинство из которых — туристы. Пламя распространялось между популярными курортными населенными пунктами, в частности Ферма и Ахлия.

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Тем временем в Турции, в провинции Измир, пожар уничтожил не только лес, но и жилье. В районе Эдемиш погиб 81-летний мужчина прикованный к постели, который не смог покинуть дом.