В Киеве и области фиксируют перебои со светом: что известно об отключении
На левом берегу столицы, а также в части Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает «Общественное».
Кроме того, проблемы со светом возникли в Броварском и Бориспольском районах. В настоящее время энергетики выясняют причины обесточивания и работают над восстановлением стабильной работы сети. Информация о масштабах отключения и сроках возврата питания уточняется.
Напомним, в результате массированных атак РФ по состоянию на утро 26 марта есть обесточивание в нескольких областях Украины. Самая сложная ситуация — в Одесской и Черниговской областях.