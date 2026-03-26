В Киеве и области фиксируют перебои со светом: что известно об отключении

Отключение света / © Associated Press

На левом берегу столицы, а также в части Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает «Общественное».

Кроме того, проблемы со светом возникли в Броварском и Бориспольском районах. В настоящее время энергетики выясняют причины обесточивания и работают над восстановлением стабильной работы сети. Информация о масштабах отключения и сроках возврата питания уточняется.

Напомним, в результате массированных атак РФ по состоянию на утро 26 марта есть обесточивание в нескольких областях Украины. Самая сложная ситуация — в Одесской и Черниговской областях.