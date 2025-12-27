В Киеве и области без света более полумиллиона потребителей — детали

Отключение света в Киеве и Киевской области / © Associated Press

Сегодня, 27 декабря, в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Украины Артём Некрасов.

По его словам, в результате российских обстрелов получили существенные повреждения подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Поэтому в Киеве и Киевской области вынуждены были введены аварийные отключения электроэнергии.

«По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в других регионах», — сообщил и.о. министра.

К примеру, на Черниговщине без света остаются более 22 тысяч абонентов.

В то же время Некрасов заверил, что объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать. Для балансировки энергосистемы используется импорт электричества и применяется ограничение потребления.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома украинцев. К сожалению, восстановительным работам мешают постоянные воздушные тревоги», — добавил он.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россияне запустили десять «Кинжалов», пол тысячи дронов и десятки ракет.

В результате атаки в столице один человек погиб. Еще 28 человек получили ранения.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что если РФ устроит блекаут в Киеве, то получит ответный блекаут в Москве.