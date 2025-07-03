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В Киеве и области 4 июля объявлен первый уровень опасности: какая причина
В столичном регионе 4 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град. Синоптики объяснили, как непогода может повлиять на транспорт и работу предприятий.
В Киеве и области 4 июля объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.
Облачно, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
Отмечается, что температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киева. Во второй половине дня 4 июля с содержанием ночью 05 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — отметили в Укргидрометцентре.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Напомним, в Украину возвращается жара.