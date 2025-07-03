В Киеве и области 4 июля объявлен первый уровень опасности: какая причина

Опасные метеорологические явления / © Pixabay

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В Киеве и области 4 июля объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.

Облачно, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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Отмечается, что температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киева. Во второй половине дня 4 июля с содержанием ночью 05 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — отметили в Укргидрометцентре.

Опасные метеорологические явления в Киеве и области / © Укргидрометцентр

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Украину возвращается жара.

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