В Киеве и некоторых областях раздается воздушная тревога: что известно

В Киеве и некоторых областях в четверг, 21 августа, по состоянию на 9:27 раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе беспилотников.

«Киев — угроза ударного БпЛА. Киевская область (Вышгородский и Броварской р-ны) угроза ударного БПЛА. Активность разведывательных БПЛА в Киевской области! Привлечены средства для их ущерба. Запорожский район — вражеский разведывательный БПЛА! Возможна работа ПВО», — говорится в сообщении.

Напомним, во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия применила 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей противника.