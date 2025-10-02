В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога: третья за сутки

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В Киеве и некоторых областях в четверг, 2 октября, по состоянию на 15:40 объявлена воздушная тревога: уже третья за сутки.

Тревога объявлена из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщили воздух силы в Telegram.

Реклама

«БпЛА в Полтавской области (Миргородский район), курс северо-восточный. Вражеские БПЛА приближаются к Киеву с севера. Пуски КАБ в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Раньше мы писали о том, как часто Россия может массированно бить по Украине этой осенью.