Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
464
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога: какая угроза — карта

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских дронов.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и некоторых областях в четверг, 22 января, по состоянию на 10.48 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы враждебных беспилотников.

«Киевщина — БпЛА в направлении Вышгорода с севера», — говорится в сообщении ВС.

Карта тревог по состоянию на 10:50 / © alerts.in.ua

Власти призывают жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Напомним, 20 января воздушная тревога в Киеве объявлялась семь раз за сутки.

Дата публикации
Количество просмотров
464
