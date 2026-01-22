- Дата публикации
- Киев
- 464
- 1 мин
В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога: какая угроза — карта
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских дронов.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и некоторых областях в четверг, 22 января, по состоянию на 10.48 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы враждебных беспилотников.
«Киевщина — БпЛА в направлении Вышгорода с севера», — говорится в сообщении ВС.
Власти призывают жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Напомним, 20 января воздушная тревога в Киеве объявлялась семь раз за сутки.