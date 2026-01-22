Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве и некоторых областях в четверг, 22 января, по состоянию на 10.48 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы враждебных беспилотников.

Реклама

«Киевщина — БпЛА в направлении Вышгорода с севера», — говорится в сообщении ВС.

Карта тревог по состоянию на 10:50 / © alerts.in.ua

Власти призывают жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Напомним, 20 января воздушная тревога в Киеве объявлялась семь раз за сутки.