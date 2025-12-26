- Дата публикации
В Киеве и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога: какая угроза
Причиной утренней воздушной тревоги в Украине стали российские беспилотники.
В Киеве и в нескольких областях Украины 26 декабря объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях. Также «красные» Луганская, Донецкая, Запорожская области и Крым.
Воздушные силы ВСУ сообщили о полетах российских беспилотников на севере Ровенской области курсом на запад. Также дроны зафиксированы на юге Черниговской области в направлении столицы.
Ударный дрон летит над населенным пунктом Любичев курсом на Киев.
К слову, в ночь на 26 декабря российские дроны массированно атаковали логистическую инфраструктуру Украины. В Одесской и Николаевской областях повреждены элеваторы, склады и три иностранных судна под флагами Словакии, Палау и Либерии. Из-за обстрелов возникли пожары и частичные перебои со светом. На Волыни под удар попала станция «Ковель», где были повреждены локомотив, вагон и депо.