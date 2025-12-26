ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога: какая угроза

Причиной утренней воздушной тревоги в Украине стали российские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

В Киеве и в нескольких областях Украины 26 декабря объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях. Также «красные» Луганская, Донецкая, Запорожская области и Крым.

Воздушные силы ВСУ сообщили о полетах российских беспилотников на севере Ровенской области курсом на запад. Также дроны зафиксированы на юге Черниговской области в направлении столицы.

Ударный дрон летит над населенным пунктом Любичев курсом на Киев.

Карта воздушной тревоги в Украине 26 декабря

Карта воздушной тревоги в Украине 26 декабря

К слову, в ночь на 26 декабря российские дроны массированно атаковали логистическую инфраструктуру Украины. В Одесской и Николаевской областях повреждены элеваторы, склады и три иностранных судна под флагами Словакии, Палау и Либерии. Из-за обстрелов возникли пожары и частичные перебои со светом. На Волыни под удар попала станция «Ковель», где были повреждены локомотив, вагон и депо.

Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie