В Киеве и двух областях объявлена воздушная тревога, раздаются мощные взрывы: что известно

В Киеве, Киевской и Черниговской областях в субботу, 23 августа, по состоянию на 9:58 раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе беспилотников.

«Вражеские БпЛА в центре Черниговщины и на северо-востоке Киевщины, курс юго-западный! Привлечены средства для их сбивания! Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах! Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!», — отметили в ПС.

В столице раздаются мощные взрывы.

В Киеве это уже вторая воздушная тревога за сутки.

Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.