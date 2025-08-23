- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1238
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и двух областях объявлена воздушная тревога, раздаются мощные взрывы: что известно
Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.
В Киеве, Киевской и Черниговской областях в субботу, 23 августа, по состоянию на 9:58 раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе беспилотников.
«Вражеские БпЛА в центре Черниговщины и на северо-востоке Киевщины, курс юго-западный! Привлечены средства для их сбивания! Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах! Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!», — отметили в ПС.
В столице раздаются мощные взрывы.
В Киеве это уже вторая воздушная тревога за сутки.
Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.