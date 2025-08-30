- Дата публикации
В Киеве громко: работает ПВО, город атакуют российские дроны
В столице ночью раздалась серия мощных взрывов. ПВО отражает атаку российских дронов, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Киеве раздаются мощные взрывы - работают силы противовоздушной обороны.
Как сообщают местные жители, в разных районах Киева слышна серия громких взрывов. Предварительно город атакуют российские ударные дроны.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.