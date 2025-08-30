ТСН в социальных сетях

В Киеве громко: работает ПВО, город атакуют российские дроны

В столице ночью раздалась серия мощных взрывов. ПВО отражает атаку российских дронов, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве раздаются мощные взрывы - работают силы противовоздушной обороны.

Как сообщают местные жители, в разных районах Киева слышна серия громких взрывов. Предварительно город атакуют российские ударные дроны.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

