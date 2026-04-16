В Киеве гремят взрывы
В Киеве с самой ночи продолжается атака.
Сегодня, 16 апреля, в Киеве на фоне воздушной атаки раздаются взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По ее словам, взрывы очень сильны.
«В столице работают силы ПВО. Снова воздушная атака врага на Киев. Находитесь в укрытиях!» — отметил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в столице - 5 погибших, среди них ребенок, 21 человек пострадал в результате российских обстрелов
Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.
Ранее в Харькове дрон упал на дорогу: повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.