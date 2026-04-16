В Киеве гремят взрывы

Сегодня, 16 апреля, в Киеве на фоне воздушной атаки раздаются взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По ее словам, взрывы очень сильны.

«В столице работают силы ПВО. Снова воздушная атака врага на Киев. Находитесь в укрытиях!» — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в столице - 5 погибших, среди них ребенок, 21 человек пострадал в результате российских обстрелов

Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Ранее в Харькове дрон упал на дорогу: повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.