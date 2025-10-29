В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика

Задержание / © facebook.com/MVS.LVIV

В Киеве 39-летнему гражданину Турции сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, правоохранители обратили внимание на иностранца после того, как он из-за ревности поджег квартиру бывшей сожительницы в Деснянском районе Киева и похитил ее ноутбук. Во время задержания у мужчины изъяли мобильные телефоны.

При осмотре одного из устройств было обнаружено видео, на котором зафиксировано сексуальное насилие в отношении 10-летнего мальчика — сына женщины, с которой подозреваемый имел отношения ранее. Сам мужчина снимал свои действия на камеру.

Злоумышленнику сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — в краже (ч.4 ст.185), умышленном поджоге (ч.2 ст.194) и сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка (ч.4 ст.153).

Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

