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В Киеве готовятся к длительному отсутствию электроснабжения, воды и отопления
В столице готовят «Пункты незламности» с разными особенностями, а также подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения.
В Киеве отрабатывают разные сценарии на случай, если город из-за российских ударов на длительное время может остаться без электроснабжения, воды и отопления.
Об этом 27 ноября сообщил исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев в эфире телемарафона «Єдині новини», передает «Суспільне».
В Киеве готовят сеть «Пунктов незламности» под разные нужды.
«Различные алгоритмы отрабатываем на данный момент. Готовим Пункты незламности с разными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения», — сказал чиновник.
Андрей Ткачев также напомнил, что в Киеве сейчас около 1500 «Пунктов незламности».
«Это и частный бизнес, это и коммунальные учреждения. Они обустроены и готовы принимать граждан. В случае необходимости будут еще разворачиваться дополнительные Пункты незламности», — сказал глава КГВА.
Кроме того, в Киеве на случай остановки метро или другого транспорта из-за российских обстрелов готовят бесплатные автобусы, а также усиливают защиту критической инфраструктуры и строят альтернативные объекты, сообщил Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что зима 2026-2027 годов может стать самой тяжелой для Украины за время полномасштабной войны из-за постоянных российских атак и истощения инфраструктуры.
На вопрос журналистки о возможной эвакуации из городов из-за ударов по водоочистным сооружениям и канализационной инфраструктуре президент сказал, что люди имеют право самостоятельно решать оставаться им дома или уезжать, но «столицу будем защищать любым способом… потому что без столицы не будет страны».