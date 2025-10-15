Эвакуация. Иллюстративное изображение / © Associated Press

В Киеве готовят новую инициативу — эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в интервью изданию «Вечерний Киев».

По его словам, реализация этого проекта позволит оперативно спасти людей, если случится какое-то ЧП.

Загуменный отметил, что команда работает над техническими решениями и финансовыми механизмами, но сталкивается с бюрократическими препятствиями и ограниченными ресурсами.

«Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зима может быть очень тяжелой, поэтому жителям столицы стоит подготовить запас воды, продуктов и теплой одежды.