- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1090
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве готовят эвакуационные автобусы — КГГА
Реализация этого проекта позволит оперативно спасти людей, если случится какое-то ЧП.
В Киеве готовят новую инициативу — эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в интервью изданию «Вечерний Киев».
По его словам, реализация этого проекта позволит оперативно спасти людей, если случится какое-то ЧП.
Загуменный отметил, что команда работает над техническими решениями и финансовыми механизмами, но сталкивается с бюрократическими препятствиями и ограниченными ресурсами.
«Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — подчеркнул он.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зима может быть очень тяжелой, поэтому жителям столицы стоит подготовить запас воды, продуктов и теплой одежды.