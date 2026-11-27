Автобус в Киеве

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Правительство и власти Киева готовят систему бесплатных автобусов. Киевляне смогут гарантированно пользоваться определенными маршрутами, если из-за российских атак остановится другой общественный транспорт. Этот вопрос обсудили на заседании Ставки, где рассматривали ситуацию в столице и реагировали на возможные угрозы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Бесплатные автобусы в Киеве — что известно

По словам президента, для столицы уже подготовили четкий план работы общественного транспорта и логистики, если ситуация значительно ухудшится из-за российских ударов.

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Зеленский отметил, что люди и предприятия в столице должны иметь возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможность оставаться в городе.

В то же время, для жителей столицы готовят резервную систему перевозок.

«Правительственные чиновники вместе с городскими властями нарабатывают систему, которая позволит людям в Киеве гарантированно и безвозмездно пользоваться определенными автобусными маршрутами при остановке работы других видов транспорта», — отметил президент.

Мэр Киева и чиновники также доложили о защите инфраструктуры столицы и строительстве альтернативных объектов. Президент подчеркнул, что эту работу нужно максимально ускорить, и поблагодарил всех, кто над этим работает.

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Отдельно на заседании вместе с ГУР, Минобороны, военными и СБУ подробно обсудили дальнобойные ответы на российский террор. План операций скорректировались, чтобы сильнее затормозить военное производство и отдельные экономические процессы в РФ.

Киев — последние новости

Напомним, в Киеве в ближайшие дни могут открыть Южный мост для частных автомобилей в направлении с правого берега на левый. Сейчас проехать в эту сторону может только общественный и специальный транспорт.

Также в популярном приложении Киев Цифровой готовят изменения, которые повлияют на привычную оплату проезда. Киевлянам придется перейти на другой способ расчета

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