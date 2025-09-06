В Киеве горит большая в Украине фабрика Roshen - СМИ

Фабрика Roshen в Киеве

В Киеве днем, 6 сентября, над крупнейшей фабрикой Roshen — Киевской кондитерской фабрикой на Демеевской площади — был замечен дым, который поднимался в небо.

Об этом сообщают соцсети.

Местные жители опубликовали видео в социальных сетях и пабликах, на котором видны клубы дыма над территорией фабрики. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Вскоре в ГСЧС подтвердили пожар на фабрике Roshen в Киеве.

«Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Фабрика Roshen в Киеве является крупнейшей кондитерской фабрикой компании в Украине и известна своей продукцией по всей стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские защитники нашли продукцию фирмы Петра Порошенко «Roshen» в продаже на российском рынке, в частности на маркетплейсе «Wildberries» и других.