В Киеве горит квартира в многоэтажке: что известно (видео)

В Киеве 24 декабря загорелся пожар в квартире. Инцидент произошел в многоэтажке Голосеевского района.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Киеве горит квартира

Известно, что произошедшее произошло в доме по адресу переулок Ореховатский.

Обстоятельства выясняются.

Напомним, в субботу, 20 декабря, в Дарницком районе Киева произошел пожар в одном из заведений общепита. Предварительно огонь загорелся в помещении кафе «Барбарис». Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.

Кадры обнародовали в Сети. На них хорошо плотный черный дым и открытое пламя, охватившее часть здания.