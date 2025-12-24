ТСН в социальных сетях

В Киеве горит квартира в многоэтажке: что известно (видео)

Причины возгорания, произошедшего в многоэтажке Киева, устанавливаются.

Катерина Сердюк
Огонь

Огонь / © Pexels

В Киеве 24 декабря загорелся пожар в квартире. Инцидент произошел в многоэтажке Голосеевского района.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Известно, что произошедшее произошло в доме по адресу переулок Ореховатский.

Обстоятельства выясняются.

Напомним, в субботу, 20 декабря, в Дарницком районе Киева произошел пожар в одном из заведений общепита. Предварительно огонь загорелся в помещении кафе «Барбарис». Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.

Кадры обнародовали в Сети. На них хорошо плотный черный дым и открытое пламя, охватившее часть здания.

Дата публикации
Количество просмотров
476
