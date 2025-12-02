ТСН в социальных сетях

Киев
333
1 мин

В Киеве горит квартира: что известно (видео)

В одной из квартир дома Киева произошел пожар.

Катерина Сердюк
Столб дыма

В Киеве днем 2 декабря загорелась квартира на Минской. На место выехали соответствующие службы.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

По данным ГСЧС, возгорание произошло на 8 этаже. Спасатели работают на месте. Информация о потерпевших уточняется.

Ранее мы писали о том, что пожар разгорелся в Киеве на Оболони.

«Огонь вспыхнул на последнем, девятом этаже многоэтажки на улице Северная, 28. Площадь пожара — 20 квадратных метров. Пламя уже локализовано, пожарные продолжают тушение огня. Пока информация о пострадавших отсутствует», - сообщили в ГСЧС Киева

333
