ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
409
Время на прочтение
1 мин

В Киеве горела реанимация в больнице (фото)

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия пожара

Последствия пожара

В одной из больниц Киева, в Святошинском районе, произошел пожар. Возгорание возникло в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 07:41.

На месте пожара работали спасатели

На месте пожара работали спасатели

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 8:20. Во время тушения спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Ранее сообщалось, что в Индии в ночном клубе заживо сгорели по меньшей мере 23 человека.

Дата публикации
Количество просмотров
409
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie