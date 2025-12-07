В Киеве горела реанимация в больнице (фото)

Последствия пожара

Реклама

В одной из больниц Киева, в Святошинском районе, произошел пожар. Возгорание возникло в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 07:41.

Реклама

На месте пожара работали спасатели

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 8:20. Во время тушения спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Ранее сообщалось, что в Индии в ночном клубе заживо сгорели по меньшей мере 23 человека.