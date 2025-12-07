- Дата публикации
Киев
В Киеве горела реанимация в больнице (фото)
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать.
В одной из больниц Киева, в Святошинском районе, произошел пожар. Возгорание возникло в реанимационном отделении больницы.
Об этом сообщает ГСЧС Киева.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 07:41.
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 8:20. Во время тушения спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.
