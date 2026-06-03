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- Киев
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В Киеве горел дом на Голосеевском проспекте: что известно о последствиях (фото, видео)
Густой дым был виден над Голосеевским проспектом. В столице пылало отселенное здание.
В Киеве 3 июня спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном здании на Голосеевском проспекте. Огонь охватил крышу и все этажи здания, однако обошлось без жертв.
Об этом сообщили столичные телеграм-каналы и ГСЧС Киева.
По данным киевских пабликов, на Голосеевском проспекте горела гостиница «Мир» или здание рядом с ней. Очевидцы сняли на видео дым от пожара.
Чрезвычайники в свою очередь сообщили о ликвидации пожара в отселенном здании в Голосеевском районе. Информация о возгорании на Голосеевском проспекте поступила к спасателям в 10:52.
Пожар возник в трехэтажном отселенном здании. Огонь быстро распространился на все этажи и крышу здания. В 13:20 возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 100 кв. м.
К счастью, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
К слову, в результате российской атаки 2 июня на Подоле в Киеве дотла сгорел автосалон электромобилей Zeekr. Компания официально сообщила о временном приостановлении работы из-за последствий обстрела.