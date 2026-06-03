В Киеве горел дом на Голосеевском проспекте: что известно о последствиях (фото, видео)

Пожар в здании на Голосеевском проспекте в Киеве

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В Киеве 3 июня спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном здании на Голосеевском проспекте. Огонь охватил крышу и все этажи здания, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщили столичные телеграм-каналы и ГСЧС Киева.

По данным киевских пабликов, на Голосеевском проспекте горела гостиница «Мир» или здание рядом с ней. Очевидцы сняли на видео дым от пожара.

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Чрезвычайники в свою очередь сообщили о ликвидации пожара в отселенном здании в Голосеевском районе. Информация о возгорании на Голосеевском проспекте поступила к спасателям в 10:52.

Пожар возник в трехэтажном отселенном здании. Огонь быстро распространился на все этажи и крышу здания. В 13:20 возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 100 кв. м.

К счастью, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар в здании на Голосеевском проспекте в Киеве

Пожар в здании на Голосеевском проспекте в Киеве

Пожар в здании на Голосеевском проспекте в Киеве

Дата публикации 14:51, 03.06.26 Количество просмотров 5 В Киеве на Голосеевском проспекте горело здание

К слову, в результате российской атаки 2 июня на Подоле в Киеве дотла сгорел автосалон электромобилей Zeekr. Компания официально сообщила о временном приостановлении работы из-за последствий обстрела.

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