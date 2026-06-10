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- Киев
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В Киеве горел Бессарабский рынок: что произошло (видео)
Пожар вспыхнул в подвальном помещении старинного здания.
В Киеве произошел пожар на Бессарабском рынке. Огонь вспыхнул в подвальном помещении коммунального рынка.
В Сети публикуют кадры, как в задымленное помещение Бессарабки заходят спасатели и направляются в подвал здания
«Воспламенение произошло в подвальном помещении рынка. Горел мусор на площади в 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.
К моменту работы экстренных служб доступ посетителей к рынку был ограничен.
Напомним, Бессарабский рынок является одним из самых известных исторических сооружений столицы.
Крытый рынок на Бессарабской площади открылся в 1912 году, а само здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.