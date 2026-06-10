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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве горел Бессарабский рынок: что произошло (видео)

Пожар вспыхнул в подвальном помещении старинного здания.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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В Киеве горел Бессарабский рынок: что произошло (видео)

Бессарабский рынок Фото иллюстративное

В Киеве произошел пожар на Бессарабском рынке. Огонь вспыхнул в подвальном помещении коммунального рынка.

В Сети публикуют кадры, как в задымленное помещение Бессарабки заходят спасатели и направляются в подвал здания

«Воспламенение произошло в подвальном помещении рынка. Горел мусор на площади в 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

К моменту работы экстренных служб доступ посетителей к рынку был ограничен.

Напомним, Бессарабский рынок является одним из самых известных исторических сооружений столицы.

Крытый рынок на Бессарабской площади открылся в 1912 году, а само здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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