ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1004
Время на прочтение
1 мин

В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший

В Днепровском районе Киева в результате комбинированной атаки один пострадавший, зафиксировано повреждение нежилой застройки и возгорание автомобилей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 20 января Киев оказался под комбинированной атакой .

В Днепровском районе столицы один пострадавший — на место выехала бригада медиков, также поступают другие вызовы к врачам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что фиксируют последствия комбинированной атаки. По его словам, в Днепровском районе повреждена нежилая застройка, а на другой локации горят автомобили.

Атака на столицу продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

Дата публикации
Количество просмотров
1004
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie