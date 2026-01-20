- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1004
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший
В Днепровском районе Киева в результате комбинированной атаки один пострадавший, зафиксировано повреждение нежилой застройки и возгорание автомобилей.
В ночь на 20 января Киев оказался под комбинированной атакой .
В Днепровском районе столицы один пострадавший — на место выехала бригада медиков, также поступают другие вызовы к врачам.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что фиксируют последствия комбинированной атаки. По его словам, в Днепровском районе повреждена нежилая застройка, а на другой локации горят автомобили.
Атака на столицу продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .