В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 20 января Киев оказался под комбинированной атакой .

В Днепровском районе столицы один пострадавший — на место выехала бригада медиков, также поступают другие вызовы к врачам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что фиксируют последствия комбинированной атаки. По его словам, в Днепровском районе повреждена нежилая застройка, а на другой локации горят автомобили.

Атака на столицу продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

