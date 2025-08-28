- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 908
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве есть разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи в результате атаки РФ
В результате массированной атаки РФ на Киев зафиксированы новые разрушения и пожары в нескольких районах столицы. Пострадали жилые и частные дома, учебное заведение, офисные и нежилые помещения, а также автомобили на стоянке. Экстренные службы работают на местах.
В Дарницком районе, предварительно, есть разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи в результате атаки РФ на Киев 28 августа 2025 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Экстренные службы направляются на место.
В Шевченковском районе пострадали также помещение учебного заведения и нежилое здание.
В Дарницком – предварительно, попадание обломков в частные дома.
В Днепровском районе на стоянке горят автомобили.
В результате вражеской атаки зафиксированы дополнительные локации с повреждениями в Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Предварительно пострадали частные дома, офисные и нежилые помещения. Детали уточняются.