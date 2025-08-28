В Киеве есть разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи в результате атаки РФ

Ракета / © ТСН.ua

В Дарницком районе, предварительно, есть разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи в результате атаки РФ на Киев 28 августа 2025 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Экстренные службы направляются на место.

В Шевченковском районе пострадали также помещение учебного заведения и нежилое здание.

В Дарницком – предварительно, попадание обломков в частные дома.

В Днепровском районе на стоянке горят автомобили.

В результате вражеской атаки зафиксированы дополнительные локации с повреждениями в Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Предварительно пострадали частные дома, офисные и нежилые помещения. Детали уточняются.