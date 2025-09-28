- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 450
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве есть раненые в результате падения обломков дронов в двух районах
После ночной атаки медики трудятся на местах в нескольких районах столицы.
По одному пострадавшему зафиксировано в Соломенском и Святошинском районах Киева после ночной атаки россиян на столицу Украины 28 сентября .
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Один из них госпитализирован. Медики продолжают работать на местах падения обломков беспилотников.