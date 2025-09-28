ТСН в социальных сетях

В Киеве есть раненые в результате падения обломков дронов в двух районах

После ночной атаки медики трудятся на местах в нескольких районах столицы.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По одному пострадавшему зафиксировано в Соломенском и Святошинском районах Киева после ночной атаки россиян на столицу Украины 28 сентября .

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Один из них госпитализирован. Медики продолжают работать на местах падения обломков беспилотников.

