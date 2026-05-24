В Киеве есть погибший в результате вражеской атаки: количество пострадавших стремительно растет

Российская атака на Киев в ночь на 24 мая унесла жизни по меньшей мере одного человека. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом между 8 и 9 этажами. Число пострадавших в столице возросло до 13.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, семь человек госпитализированы, еще шестерым медики оказали помощь на месте. На месте удара работают спасатели и экстренные службы.

В столице продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет. В разных районах Киева зафиксированы пожары, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

