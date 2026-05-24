В Киеве есть погибший в результате вражеской атаки: количество пострадавших стремительно растет
В Шевченковском районе Киева во время массированной атаки РФ произошло попадание в 9-этажный жилой дом между 8 и 9 этажами. Предварительно погиб один человек, еще 13 пострадали.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, семь человек госпитализированы, еще шестерым медики оказали помощь на месте. На месте удара работают спасатели и экстренные службы.
В столице продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет. В разных районах Киева зафиксированы пожары, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
