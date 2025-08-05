- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве двое молодых людей изнасиловали 12-летнюю девочку: как их накажут
Действия подозреваемых квалифицированы как совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киеве двоих молодых людей подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Они находятся под стражей.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела об изнасиловании 12-летней девочки
Следствие установило, что двое молодых людей 18 и 23 лет в Киеве на Крещатике познакомились с 12-летней девушкой, которая со знакомой гуляла по центру Киева. Ей предложили продолжить общение. Ребята жестоко воспользовались доверием ребенка, завели его в подъезд одного из домов на Печерске и изнасиловали.
Отмечается, что один из подозреваемых гражданин иностранного государства.
«В судебном заседании по избранию меры пресечения заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов и руководитель Печерской окружной прокуратуры Александр Тахтаров просили суд взять подозреваемых под стражу без определения залога», — говорится в сообщении.
Печерский районный суд Киева поддержал позицию прокуроров. Относительно подозреваемых избрана самая суровая мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ранее в Киеве судили 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Жертвами стали две девочки — 8 и 12 лет. Он цинично воспользовался тем, что дети из-за своего возраста доверяли ему.
Злоумышленник был задержан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком 15 лет или пожизненно.