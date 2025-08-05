В Киеве двое молодых людей изнасиловали 12-летнюю девочку: как их накажут

Подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки

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В Киеве двоих молодых людей подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Они находятся под стражей.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки

Детали дела об изнасиловании 12-летней девочки

Следствие установило, что двое молодых людей 18 и 23 лет в Киеве на Крещатике познакомились с 12-летней девушкой, которая со знакомой гуляла по центру Киева. Ей предложили продолжить общение. Ребята жестоко воспользовались доверием ребенка, завели его в подъезд одного из домов на Печерске и изнасиловали.

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Отмечается, что один из подозреваемых гражданин иностранного государства.

«В судебном заседании по избранию меры пресечения заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов и руководитель Печерской окружной прокуратуры Александр Тахтаров просили суд взять подозреваемых под стражу без определения залога», — говорится в сообщении.

Печерский районный суд Киева поддержал позицию прокуроров. Относительно подозреваемых избрана самая суровая мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Ранее в Киеве судили 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Жертвами стали две девочки — 8 и 12 лет. Он цинично воспользовался тем, что дети из-за своего возраста доверяли ему.

Злоумышленник был задержан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком 15 лет или пожизненно.