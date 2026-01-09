В Киеве двигатель от "Шахеда" залетел прямо в автомобиль: появилось видео

Часть «Шахеда», которым РФ атаковала Киев / © скриншот с видео

Реклама

В Киеве двигатель от «Шахеда» залетел прямо в машину.

Соответствующее видео обнародовал в Сети «5 канал».

«Видите, пробил стекло и влетел… На пассажирское сиденье залетел (двигатель от «Шахеда» — ред.)», — сказал шокированный владелец поврежденного автомобиля.

Реклама

Мужчина добавил, что взрыва, к счастью, не было.

Дата публикации 12:20, 09.01.26 Количество просмотров 35 В Киеве двигатель от "Шахеда" залетел в автомобиль

Напомним, в ночь на 9 января Россия совершила массированную атаку на Киев. В столице погибло четыре человека, а по меньшей мере 25 людей получили ранения.

Отметим, россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.