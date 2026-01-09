ТСН в социальных сетях

Киев
1505
В Киеве двигатель от "Шахеда" залетел прямо в автомобиль: появилось видео

Двигатель от вражеского дрона пробил стекло со стороны водителя и влетел на пассажирское сиденье. К счастью, взрыва не было.

Светлана Несчетная
Часть "Шахеда", которым РФ атаковала Киев

Часть «Шахеда», которым РФ атаковала Киев / © скриншот с видео

В Киеве двигатель от «Шахеда» залетел прямо в машину.

Соответствующее видео обнародовал в Сети «5 канал».

«Видите, пробил стекло и влетел… На пассажирское сиденье залетел (двигатель от «Шахеда» — ред.)», — сказал шокированный владелец поврежденного автомобиля.

Мужчина добавил, что взрыва, к счастью, не было.

Напомним, в ночь на 9 января Россия совершила массированную атаку на Киев. В столице погибло четыре человека, а по меньшей мере 25 людей получили ранения.

Отметим, россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

