В Киеве два "Шахеда" влетели в квартиры и не взорвались (фото)
Полицейские безопасно изъяли неразорванные беспилотники из киевских квартир и вывезли их на полигон, чтобы обезвредить.
В Киеве взрывотехники полиции изъяли два неразорвавшихся российских дрона «Шахед», которые влетели в квартиру и балкон многоквартирных домов в двух районах столицы.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Во время российской атаки дронами на Киев вечером 22 октября в многоэтажки в Деснянском и Оболонском районах упали вражеские «Шахеды». К счастью, дроны не взорвались. Полицейские безопасно изъяли беспилотники и вывезли их на полигон, чтобы обезвредить.
«Правоохранители забрали взрывные части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего погрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона», — говорится в заявлении полиции.
Правоохранители призвали быть бдительными и немедленно сообщать по номеру 102, если вы обнаружили подозрительные предметы. Не надо самостоятельно касаться или перемещать такие объекты.
Напомним, в ночь на 23 октября Киев был атакован российскими дронами, в результате чего пострадали семь человек. Попадание и падение обломков зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. Возникли пожары, были повреждены дома, авто, бизнес-центр, складские здания, детсад и школа.