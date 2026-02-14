ТСН в социальных сетях

Киев
75
1 мин

В Киеве два человека провалились под лед: что известно

Поиски одного из пострадавших проводят водолазы.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ЧП на реке Десенка в Киеве

Подростки провалились под лед на реке Десенка в Киеве / © скриншот с видео

В субботу, 14 февраля, в Деснянском районе Киева на реке Десенка провалились под лед два человека. О несчастье спасателям сообщили очевидцы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС города Киева.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили на льду одного пострадавшего — 16-летнего подростка, который нуждался в помощи, находясь почти в 300 метрах от береговой линии.

С помощью резиновой лодки «сани» и водолазного оснащения парня доставили к берегу и передали медикам.

Поиски второго пострадавшего, который ушел под лед, проводят водолазы КП «Плесо».

Спасатели предупредили, что выходить на лед в период температурных колебаний смертельно опасно.

«Не рискуйте своей жизнью и безопасностью своих детей», — обратились к гражданам в ГСЧС.

Напомним, ранее в Вышгородском районе Киевской области произошло трагическое происшествие на воде. Во время катания по замерзшей поверхности Киевского водохранилища под лед провалился легковой автомобиль, в котором находились люди.

