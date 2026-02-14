- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве два человека провалились под лед: что известно
Поиски одного из пострадавших проводят водолазы.
В субботу, 14 февраля, в Деснянском районе Киева на реке Десенка провалились под лед два человека. О несчастье спасателям сообщили очевидцы.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС города Киева.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили на льду одного пострадавшего — 16-летнего подростка, который нуждался в помощи, находясь почти в 300 метрах от береговой линии.
С помощью резиновой лодки «сани» и водолазного оснащения парня доставили к берегу и передали медикам.
Поиски второго пострадавшего, который ушел под лед, проводят водолазы КП «Плесо».
Спасатели предупредили, что выходить на лед в период температурных колебаний смертельно опасно.
«Не рискуйте своей жизнью и безопасностью своих детей», — обратились к гражданам в ГСЧС.
Напомним, ранее в Вышгородском районе Киевской области произошло трагическое происшествие на воде. Во время катания по замерзшей поверхности Киевского водохранилища под лед провалился легковой автомобиль, в котором находились люди.