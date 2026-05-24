- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2319
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве дроны РФ попали в супермаркет
В Киеве во время массированной атаки российских дронов зафиксировали попадание в многоэтажку, супермаркет и частные дома в нескольких районах столицы - на местах вспыхнули пожары.
В ночь на 24 мая российские беспилотники атаковали Киев . В разных районах столицы зафиксированы попадания БПЛА в жилые дома и здание супермаркета, возникли пожары.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Деснянском районе дрон попал в здание супермаркета. В Оболонском районе БпЛА попал в 16-этажное жилое здание — пожар возник на уровне 12-13 этажей. Также в этом районе вспыхнул одноэтажный дом.
Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание беспилотника в частный жилой дом, там также возник пожар.
В Оболонском районе вражеский БПЛА упал и загорелся возле жилого дома. По предварительным данным, огонь распространился и на дом. Подразделения направляются на место.
В Дарницком районе попадание на территории нежилой застройки.
В Днепровском падение БПЛА на складское здание. А также на территорию гаражного кооператива. Там пожар.
В Дарницком районе попадание в складское помещение.
На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку атака на столицу продолжается.
Напомним, что вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К