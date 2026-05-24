В Киеве дроны РФ попали в супермаркет

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая российские беспилотники атаковали Киев . В разных районах столицы зафиксированы попадания БПЛА в жилые дома и здание супермаркета, возникли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Деснянском районе дрон попал в здание супермаркета. В Оболонском районе БпЛА попал в 16-этажное жилое здание — пожар возник на уровне 12-13 этажей. Также в этом районе вспыхнул одноэтажный дом.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание беспилотника в частный жилой дом, там также возник пожар.

В Оболонском районе вражеский БПЛА упал и загорелся возле жилого дома. По предварительным данным, огонь распространился и на дом. Подразделения направляются на место.

В Дарницком районе попадание на территории нежилой застройки.

В Днепровском падение БПЛА на складское здание. А также на территорию гаражного кооператива. Там пожар.

В Дарницком районе попадание в складское помещение.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку атака на столицу продолжается.

