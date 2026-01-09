- Дата публикации
Киев
387
1 мин
В Киеве дрон упал на спасателей: двое раненых (видео)
В Дарницком районе Киева беспилотник упал на спасателей, в результате чего двое из них получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.
В Дарницком районе столицы во время работы спасателей российский беспилотный летательный аппарат упал прямо на них.
Об этом сообщает корреспондент ТСН .
В результате инцидента ранения получили двое спасателей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.