Киев
387
1 мин

В Киеве дрон упал на спасателей: двое раненых (видео)

В Дарницком районе Киева беспилотник упал на спасателей, в результате чего двое из них получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В Дарницком районе столицы во время работы спасателей российский беспилотный летательный аппарат упал прямо на них.

Об этом сообщает корреспондент ТСН .

© ТСН

В результате инцидента ранения получили двое спасателей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

387
