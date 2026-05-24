ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

В Киеве дрон РФ попал в 24-этажку: вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом. На уровне 20 этажа возник пожар, на место следуют экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на 24 мая российские войска продолжают массированную атаку на Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, в Соломенском районе зафиксировано попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар на уровне 20 этажа.

На место происшествия направляются спасатели, медики и другие экстренные службы.

Городские власти призывают жителей столицы не покидать укрытие, поскольку атака на Киев продолжается.

Напомним, что вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie