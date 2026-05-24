В Киеве дрон РФ попал в 24-этажку: вспыхнул пожар

Атака на Киев

В ночь на 24 мая российские войска продолжают массированную атаку на Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, в Соломенском районе зафиксировано попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар на уровне 20 этажа.

На место происшествия направляются спасатели, медики и другие экстренные службы.

Городские власти призывают жителей столицы не покидать укрытие, поскольку атака на Киев продолжается.

