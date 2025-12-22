В Киеве домашний волк напал на владелицу: чем это закончилось (видео)

Волк / © pixabay.com

Реклама

В многоэтажке на Оболони в Киеве домашний волк напал на свою хозяйку, нанеся ей тяжелые рваные раны. Животное длительное время жило в квартире в условиях антисанитарии и у него произошла вспышка агрессии.

Об этом сообщили спасатели животных из Wild Animals Rescue Center.

Зоозащитники получили вызов о помощи, чтобы забрать из квартиры на Оболони волка.

Реклама

«Неадекватная женщина удерживала животное у себя дома в течение длительного времени. Конечно, в таких непригодных условиях у дикого животного усилился стресс и проявилась агрессия, поэтому волк напал на нее, сильно разорвал руку и покусал за бедро«, — говорится в сообщении.

Соседи женщины вызвали скорую помощь. Медики доставили ее в больницу, где киевлянке зашили раны. После этого женщина не смогла попасть домой, потому что волк бросался на нее и не давал зайти в квартиру. Тогда владелица хищника позвонила спасателям животных.

В Wild Animals Rescue Center обратили внимание, что эта женщина не впервые заводит диких животных. Так, семь лет назад у нее уже изымали двух волков Армана и Малыша. Их полечили и отправили жить за границу в хорошие условия. После этого киевлянка снова купила волка на сайте animal-planet и теперь переживает последствия.

«Кроме того, что дикое животное содержалось в квартире, там еще и страшная антисанитария, грязь, ужасная вонь, у волка нет ни вакцин, ни обработок. И на этот раз мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить подобного, и чтобы больше эта женщина не заводила диких животных», — говорится в заявлении зоозащитников.

Реклама

Они договорились с неравнодушными соседями, что в случае появления у женщины новых диких животных, они немедленно об этом сообщат. Отмечается, что тогда киевлянке не удастся избежать наказания.

В организации отметили, что заводить диких животных дома — не только жестоко по отношению к ним, но и опасно для людей.

"Теперь волк получил свой шанс на жизнь в лучшем месте, а не в тесной, грязной квартире», — добавили там.

Дата публикации 15:05, 22.12.25 Количество просмотров 22 Ужас в Киеве: домашний волк напал на владелицу и не пускал ее в квартиру

К слову, в Одессе разразился скандал из-за открытия заведения Cat Lounge, где предлагают аренду котят за 500 грн в сутки. Зоозащитники заявляют о гибели двух животных, а проверка с участием госветврача и департамента экологии выявила отсутствие документов о вакцинации и надлежащих санитарных условий. Владелец заведения отвергает обвинения, тогда как активисты изымают истощенных животных и требуют привлечь организаторов к ответственности за жестокое обращение.