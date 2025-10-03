ТСН в социальных сетях

Киев
111
1 мин

В Киеве домашние коты устроили "большое приключение" для спасателей - что произошло (фото)

Ночное приключение киевских котов закончилось благополучно благодаря оперативности спасателей.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Коты

Коты / © Kyiv Animal Rescue Group

В Киеве двое черных котов-братьев, спасенных еще котятами, стали героями «большого приключения» в собственной квартире. Они решили исследовать мир за дверью, ночью они открыли выходную дверь изнутри и вдвоем убежали в подъезд.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Стройного кота владельцы быстро поймали на лестнице, а пушистый поднялся на крышу и забрался в вентиляционное отверстие. Сил владельцев вернуть его не хватило, поэтому они обратились в Kyiv Animal Rescue Group.

Спасатели сняли вентоголовок и безопасно вернули кота домой. Оба брата снова вместе, а приключение закончилось счастливо.

Специалисты советуют владельцам животных обезопасить свои квартиры: отсутствие дополнительных дверей или средств защиты может превратить даже домашнее помещение в опасную ловушку для котов.

/ © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

/ © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

/ © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

Напомним, ранее мы писали о том, что как понять, что у кота или кошки стресси как успокоить в этой ситуации.

