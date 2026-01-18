- Дата публикации
В Киеве дом превратился в ледяную пещеру
В жилом комплексе примерно на 400 квартир произошел пожар на 12-м этаже.
В Киеве дом превратился в ледяную пещеру. Жители вынуждены покинуть свои квартиры.
Кадры обнародовали «Новости Live».
Что известно
Все из-за перепада напряжения, в результате чего занялась электропроводка. После тушения воспламенение водой затопило ступеньки — они замерзли.
«Поскольку система отопления в доме полностью электрическая, температура в квартирах опустилась до непригодного для проживания уровня. Из-за холода жители вынуждены массово покидать свои дома», — говорится в материале.
Ранее отмечалось, что в Киеве без теплоснабжения остаются 36 жилых домов из почти 6000.
Каждый этот дом в зоне особого внимания. На каждом работают специалисты и аварийные бригады. Задача — до конца суток возобновить теплоснабжение во всех таких домах», — отметили в КГГА.