"Ледяной" дом в Киеве

Реклама

В Киеве дом превратился в ледяную пещеру. Жители вынуждены покинуть свои квартиры.

Кадры обнародовали «Новости Live».

Что известно

Все из-за перепада напряжения, в результате чего занялась электропроводка. После тушения воспламенение водой затопило ступеньки — они замерзли.

Реклама

«Поскольку система отопления в доме полностью электрическая, температура в квартирах опустилась до непригодного для проживания уровня. Из-за холода жители вынуждены массово покидать свои дома», — говорится в материале.

Ранее отмечалось, что в Киеве без теплоснабжения остаются 36 жилых домов из почти 6000.

Каждый этот дом в зоне особого внимания. На каждом работают специалисты и аварийные бригады. Задача — до конца суток возобновить теплоснабжение во всех таких домах», — отметили в КГГА.