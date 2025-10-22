ТСН в социальных сетях

В Киеве до вечера не будет света в нескольких районах: детали

ДТЭК сообщила о вынужденном введении временных отключений электроэнергии в Киеве.

Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В результате массированной российской атаки на Киев в нескольких районах столицы введены временные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК

ДТЭК планирует восстановить подачу света до 20:00. По информации энергетиков, причиной обесточивания стали аварийные отключения, вызванные массированными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

В сети поступают сообщения об отсутствии электроснабжения, в частности, в Печерском и Святошинском районах города. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за обновлениями от официальных источников.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 22 октября из-за массированных ударов по энергетике в некоторых областях Украины ввели графики аварийных отключений света

