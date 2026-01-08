В Киеве директор клиники пластической хирургии изуродовал лицо пациентки: что ему грозит (фото)

Полицейские сообщили о подозрении директору клиники на Печерске / © Киевская городская прокуратура

В Киеве полицейские сообщили о подозрении директору клиники на Печерске и по совместительству пластическому хирургу, который изуродовал лицо пациентки.

Об этом сообщила полиция Киева.

Установлено, что 39-летней женщине изуродовали лицо во время пластической операции по броулифтингу (подтяжка бровей) и ринопластики (операция на носу), которую ей провели в апреле 2023 года. За операцию женщина заплатила 7200 евро.

«Проведенной в рамках следствия судебно-медицинской экспертизой установлено, что пластический хирург во время операции задел нерв в левом лобно-височном участке, что привело к снижению чувствительности и фактически параличу левой половины лица пациентки», — говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры, объявили 34-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Раньше мы писали о том, как выбрать врача и на что обратить внимание перед ринопластикой. К слову, ринопластика является одной из самых сложных операций в хирургии, поскольку во время ее проведения хирург должен сопоставить три разных по своим свойствам ткани: костную, хрящевую и покровную (кожу и подкожные ткани). Кроме того, участок носа невозможно «скрыть» одеждой или волосами, поэтому ошибки в этой сфере могут привести к сложным психологическим расстройствам, иногда даже трагическим последствиям.