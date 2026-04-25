В Киеве девушка провалилась в разрытую коммунальщиками яму и получила серьезную травму: фото
Работники «Киевтеплоэнерго» оставили разрытый участок без забора, что привело к травмированию девушки.
В Киеве очередной ремонт теплосетей едва ли не завершился трагедией. Из-за отсутствия ограждения на месте прорыва трубы юная киевлянка оказалась в ловушке, получив травму ноги. Правоохранители уже ищут виновных среди работников «Киевтеплоэнерго».
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Произошедшее на проспекте Владимира Ивасюка событие полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. Как выяснилось, опасный участок на Оболони был оставлен без должного присмотра и заградительных знаков.
Ловушка посреди тротуара
По предварительным данным следствия, аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» проводила на проспекте ремонтные работы из-за порыва трубы холодного водоснабжения. Рабочие разрыли яму, которая быстро заполнилась водой, однако забыли об элементарных мерах безопасности.
В результате этой халатности проходившая мимо 18-летняя девушка не заметила угрозы и впала в разрытие. Потерпевшая получила травму ноги; ей была оказана медицинская помощь.
Коммунальщикам угрожает ответственность
Полиция Киева не заставила себя ждать с реакцией на инцидент. Следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают конкретных должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте.
Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница спустя мгновение оказалась в большой воронке, которая внезапно образовалась посреди тротуара. Причиной инцидента стал очередной прорыв сетей водоснабжения.
Женщина не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, однако ей в помощь оперативно пришли свидетели происшествия. Прохожие вытащили пострадавшую из ямы еще до приезда экстренных служб. По предварительным данным, размывание грунта произошло из-за аварии на трубопроводе.