В Киеве девушка провалилась в разрытую коммунальщиками яму и получила серьезную травму: фото

Девушка упала в разрытую коммунальщиками яму / © Полиция Киева

В Киеве очередной ремонт теплосетей едва ли не завершился трагедией. Из-за отсутствия ограждения на месте прорыва трубы юная киевлянка оказалась в ловушке, получив травму ноги. Правоохранители уже ищут виновных среди работников «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Произошедшее на проспекте Владимира Ивасюка событие полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. Как выяснилось, опасный участок на Оболони был оставлен без должного присмотра и заградительных знаков.

Ловушка посреди тротуара

По предварительным данным следствия, аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» проводила на проспекте ремонтные работы из-за порыва трубы холодного водоснабжения. Рабочие разрыли яму, которая быстро заполнилась водой, однако забыли об элементарных мерах безопасности.

В результате этой халатности проходившая мимо 18-летняя девушка не заметила угрозы и впала в разрытие. Потерпевшая получила травму ноги; ей была оказана медицинская помощь.

Коммунальщикам угрожает ответственность

Полиция Киева не заставила себя ждать с реакцией на инцидент. Следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Яма с водой на Оболони / © Полиция Киева

Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают конкретных должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте.

Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница спустя мгновение оказалась в большой воронке, которая внезапно образовалась посреди тротуара. Причиной инцидента стал очередной прорыв сетей водоснабжения.

У Києві на Оболоні жінка провалилася у величезну вирву просто посеред тротуару / © из соцсетей

Женщина не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, однако ей в помощь оперативно пришли свидетели происшествия. Прохожие вытащили пострадавшую из ямы еще до приезда экстренных служб. По предварительным данным, размывание грунта произошло из-за аварии на трубопроводе.